Les aventures du dauphin blanc Oum et de ses jeunes amis Ian, 13 ans, et de sa sœur Marina, 7 ans. Très intelligent, Oum vient toujours en aide à ses amis au cours de leurs aventures. Ian et Marina vivent avec leur oncle Patrick, un ancien marin, et de nombreux animaux : Jean-Sébastien le mainate, qui maîtrise le langage des dauphins, Raoul le koala, Flem le paresseux, Mamoum la compagne de Oum et Titoum leur petit...

Un de mes préférés !

Bonne semaine.

Steve