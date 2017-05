Hercule est le fils du dieu Zeus et d'une mortelle, Alcmène. Sa belle-mère, Héra, qui lui voue une haine féroce, tue sa femme et ses trois enfants. Plutôt que la vengeance, Hercule choisit d'utiliser sa force légendaire et son intelligence afin d'aider ses congénères. En compagnie de Iolas, son ami d'enfance, il parcourt le monde, déjouant les pièges tendus par la terrible Héra...

