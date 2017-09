Thermoréseau-Porrentruy SA

La commune de Porrentruy abrite le 2e plus grand thermoréseau de Suisse. Il chauffe près de la moitié de la ville et produit également de l’électricité. Une seconde centrale va être inaugurée en octobre, avec pour objectif d’alimenter les deux-tiers de la ville. Le père de ce projet et le directeur du thermoréseau s’appelle Manuel Godinat, il est l’invité de notre magazine économique. On y parle de son parcours, du fonctionnement d’un thermoréseau et des défis d’avenir pour sa société.