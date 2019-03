Une nouvelle marque de montre à fait son apparition dans le paysage horloger. The Electricianz a été créée en octobre 2017. La startup basée à Bienne puise son inspiration dans l’univers électrique. Elle propose actuellement six modèles de montres. Elles sont développées dans la cité seelandaise et produites à Hong Kong. Le fondateur et CEO de The Electricianz était l’invité de notre magazine économique.