Sorti(e) de Boîte nous emmène visiter le site neuchâtelois de Takeda cette semaine. Rendez-vous dans les hauteurs de la ville, à Pierrabot. C’est l’une des entreprises les plus importantes de la région dans le domaine des biotechnologies : Takada, anciennement Shire, y emploie plus de 600 personnes, et on y compte une centaine de métiers différents. Sur le site, trois médicaments sont produits pour le traitement de l’hémophilie.

Rencontre ce jeudi soir avec le directeur de Takeda Neuchâtel, Juergen Wagner. /aju