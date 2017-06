De plus en plus petit… de plus en plus robotisé… et de plus en plus humain !

Voilà ce qui pourrait résumer les objectifs de l’entreprise Turck Duotec à Delémont. Cette société est spécialisée dans la production de modules électroniques, notamment dans le surmoulage.

En 1988 Jean-Claude Schaffner était seul dans le bateau… Aujourd’hui il dirige plus de 200 employés à Delémont tout en travaillant dans le monde entier ! Avec comme moteur l’innovation, le goût du risque, et l’humain avant tout. Il nous en parle dans cette édition de Sorti(e) de boîte.