Si ça se mesure, il y a de bonne chance que l’entreprise Sylvac s’y intéresse. Cette société de Malleray est spécialisée dans la fabrication d’instrument de mesure, comme les pieds à coulisse. Elle exporte partout dans le monde. Son directeur sera l’invité de notre émission économique ce soir. Éric Schnyder vient nous présenter sa société, ses produits et ses défis. On y parle de valeurs, de fusion, et de climat d’entreprise.