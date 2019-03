Sorti(e) de Boîte chausse les baskets ! L’émission économique part sur les sentiers du BCN Tour. Nous accueillons Christophe Otz, le patron de l’entreprise Sport Plus, qui organise depuis 2003 cette manifestation de course à pied qui reste la plus populaire de l’Arc jurassien. Chaque printemps, près de 7'000 coureurs à pied parcourent le canton de Neuchâtel. Mais Sport Plus est aussi impliquée dans pas moins de 17 autres manifestations sportives et 500 événements. Rencontre jeudi soir avec son patron, Christophe Otz. /aju