Direction Le Cerneux-Péquignot dans Sorti(e) de Boîte ce jeudi soir. On vous emmène découvrir non pas de la haute-horlogerie, mais de la « haute-cartographie ». Patrick Pestalozzi et Eric Marguet sont à la tête de Spitzwerk.

Les deux entrepreneurs ont développé des machines capables de réaliser des cartes topographiques en trois dimensions dans du bois ou de la céramique. La précision est époustouflante : sur la carte du canton de Neuchâtel par exemple, on peut y découvrir des détails au mètre près. /aju