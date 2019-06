Ils sont présents dans pratiquement tous les bâtiments : les compteurs d’énergie sont la spécialité de l’entreprise Sontex, à Sonceboz. Elle propose des produits qui permettent de mesurer la consommation, mais aussi de simplifier la facturation via des systèmes connectés. À cela s’ajoutent d’autres produits, notamment des détecteurs de fumée, qui pourraient devenir obligatoires en Suisse. Sontex fête cette année ses 30 ans. L’occasion pour notre émission économique Sorti (e) de boîte de s’intéresser de plus près à son histoire et ses défis actuels avec son directeur, Olivier Carnal.