Fabriquer des couteaux de luxe. C'est l'aventure dans laquelle s'est lancé Michael Bach il y a quatre ans. Après des années passées dans l'horlogerie, il a décidé de troqué la montre pour le couteau. En 2013, cet Allemand, établi à Bienne depuis plus de 30 ans a lancé Sknife, une manfucature de couteaux haut de gamme. Ils sont présents dans les meilleurs restaurants de Suisse. Frank Giovanini et les chefs régionaux Jean Marc Soldati et Claude Frotté notamment ne jurent que par les couteaux Sknife. Comment cette petite entreprise a réussi à se faire une place auprès des meilleurs cuisiniers du pays? Réponse avec le directeur de Sknife, Michael Bach dès 18h30. L'émission dans son intégralité sera disponbile ici dans une demi-heure.