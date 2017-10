Ils travaillent le bois depuis quatre générations. L’entreprise Schwab System à Gampelen est spécialisée dans la fabrication de maisons et d’auditoires entièrement à base de bois.

La nouvelle direction est un binôme de 27 et 30 ans, arrière-petits-enfants du fondateur. Un duo complémentaire entre le management et la technique qui vient nous exposer sa vision de l’avenir de la société. Leila et Marco Schwab sont les invités de Sorti(e) de boîte.