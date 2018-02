Economiser 10 milliards de litres d’eau d’ici 2021. C’est l’objectif ambitieux que s’est fixé SMIXIN. L’entreprise basée à Bienne entend révolutionner le lavage de main dans les lieux publics. Son système de lavabo permet un lavage complet sans aucun contact et garanti une consommation d’eau réduite de 90% par rapport à un système traditionnel. Cette start-up née en 2009 est aujourd’hui une PME. Son premier système adapté au marché a été produit il y a deux ans et demi. Plus de 1'000 pièces ont été vendues depuis, et la firme se fixe pour but d’en écouler 250'000 d’ici trois ans. Les économies d’eau potable réalisées annuellement correspondraient dans ce cas à la consommation d’une ville comme Paris. Le directeur commercial de SMIXIN, Eric Ballestraz, est venu nous présenter les défis à relever.