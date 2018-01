Leurs objets de prédilection: la souris, le clavier et l’écran. Leurs domaines de compétence : le web et ses travers. Deux des trois fondateurs de la jeune société neuchâteloise Raccoon sont venus nous parler de digital. Raccoon est une entreprise qui conçoit des sites internet, développe des solutions web et propose un accompagnement pour construire une identité digitale. Depuis bientôt trois ans, environ 80 clients ont fait appel au services de cette jeune firme.