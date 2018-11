Posalux a été fondée en 1943 par André Frautschi et Louis Monney à Bienne. L'entreprise qui fête cette année ses 75 ans a depuis beaucoup évoulé. Elle possède notamment des bureaux en Allemagne, à Taïwan et en Corée du Sud. Le développement et l'assemblage de tous les produits se fait, toutefois, toujours à Bienne. Marco Nadalin est aujourd'hui en charge du développement des affaires pour la société. Il y travaille depuis plus de trente ans et a gravi bon nombre d'échelons.

