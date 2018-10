Parietti et Gindrat SA

Pierre Parietti représente la 4e génération à la tête de l’entreprise familiale. Sorti(e) de boîte accueille le président du Conseil d’administration de Parietti et Gindrat. L’entreprise de construction et de génie civil à Porrentruy fête cette année ses 125 ans. Avec sa centaine d’employés, c’est une des plus importantes de la région. L’arrière-grand-père et l’arrière-grand-oncle, deux immigrés du Nord de l’Italie, ont de suite eu la responsabilité de gros chantiers, comme l’église de Bressaucourt, et ont employé à la fin du XIXe siècle environ 200 personnes. Cent ans plus tard, Parietti et Gindrat se profile dans les différents ouvrages de l’A16 et intègre le Groupe suisse Marti, pour bénéficier notamment de leur expertise dans le percement des tunnels.

Pierre Parietti a passé une vingtaine d’années à la tête de l’entreprise familiale. Depuis, il est au Conseil d’administration et s’occupe des relations avec les clients. Notre invité porte également plusieurs casquettes, qui s’avèrent être un atout dans le monde des affaires. Membre du parti libéral radical, il est conseiller de ville à Porrentruy depuis 30 ans et depuis 2016, il siège au Parlement jurassien. Une autre casquette vient encore s’ajouter à son emploi du temps, celle de représentant de la Société suisse des entrepreneurs. Pierre Parietti est le vice-président de l’organisation faîtière et occupe la présidence de la section jurassienne depuis 15 ans. Rencontre dans Sorti(e) de boîte avec un retraité très actif. /ncp