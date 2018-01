Conseiller et aider les entreprises horlogères de l’Arc jurassien. C’est le job de Nicolas Roth grâce à NRS performance. Cette entreprise a un peu plus de deux ans et peut se décrire comme une société de coaching-consulting ce qui signifie qu’elle vient en appui à d'autres firmes. Bien que sa société soit immatribulée dans le canton de Genève, Nicolas Roth travaille principalement pour clients basés dans l'Arc jurassien: de La Chaux-de-Fonds à Delémont, en passant par Bienne.