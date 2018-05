50’000 à 100'000 enfants sont concernés chaque année par l’énurésie nocturne, plus communément appelée « pipi au lit ». Différents moyens existent pour guérir ce problème qui peut devenir très handicapant, notamment à l’âge des premiers camps scolaires. Parmi eux, le Pipi-Stop, un dispositif inventé voilà 85 ans par Ernst Bieri, fondateur de l’entreprise aujourd'hui appelée Melebi SA. La société familiale a récemment déménagé à Bienne et la troisième génération a repris sa direction. Christine Calderara et Pascal Haemmerli reviennent sur cette longue épopée et nous présentent les nouveaux défis à relever: