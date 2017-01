De la Pologne… à la Suisse. Ce soir notre émission économique reçoit une femme de Varsovie qui travaille depuis de longues années dans l’horlogerie, à St-Blaise. Avec succès d’ailleurs, Ewa Lederer a notamment été nommée femme entrepreneur de l’année 2008. Elle est cofondatrice de MHM : Manufacture de Haute Horlogerie et Micromécanique.

MHM travaille notamment dans les mouvements horlogers : les clients viennent les voir avec un problème qu’ils tenteront de résoudre… Un modèle d'entreprise particulier, nous verrons comment il fonctionne, et s’il permet de résister à la crise. Nous discutons aussi de la gestion de l’entreprise, basée sur la proximité, entre employés et avec les clients. Enfin, nous lui demandons ce qu’implique la direction commune d’une entreprise entre mari et femme.

Sorti(e) de boîte avec Ewa Lederer, c’est jeudi soir à 18h30, à réécouter dès vendredi matin sur cette même page.