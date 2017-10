Ce soir notre magazine économique est à cheval sur la précision… Nous recevons le directeur d’une des deux plus grandes entreprises suisses spécialisées dans le chronométrage.

A Delémont, MSO gère les timings pour plus de 250 compétitions en Suisse et à l’étranger. Du vélo, de la course à pied, beaucoup de courses de montagnes. Un vrai défi qui ne concerne pas que le chronométrage : la société s’occupe aussi de la sécurité des coureurs en montagne, de l’impression des dossards ou encore de l’accueil des athlètes.

Une petite entreprise qui monte et qui ambitionne de chronométrer des courses de renommées internationales. Jérémy Muller, directeur commercial de l’entreprise, vient nous expliquer comment il compte atteindre ces buts.