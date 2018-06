Livrer des paniers de fruits et légumes à domicile. C’est le pari que s’est lancé Michael Dusong en 2007 en fondant Label bleu. Dix ans plus tard, ce marché explose et l'entreprise basée à Hauterive nous a indiqué avoir trouvé son public. A l'heure actuelle, Label bleu est l'une des seules firmes neuchâteloises a proposer ce service mais les concurrents arrivent gentiment sur le marché. Pour l'instant, ces derniers travaillent soit dans plusieurs cantons ou au niveau européen. Afin de se démarquer, Michael Dusong a lancé, au début 2018, Ugly fruits. Ce site internet permet de commander des paniers de fruits et légumes bio livrés à domicile. Grâce à un modèle économique qui vise simplement à ne pas perdre de l'argent, les deux marques offrent des prix inférieurs à ceux de la grande distribution et tentent de réduire au maximum le gaspillage. Dès la rentrée d'août, il sera possible de commander des paniers Label bleu et Ugly fruits et d'être livrés dans les 48h. Une nouveauté qui répond à une demande et permet aussi de s'aligner face à la concurrence.