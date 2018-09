La Navigation sur les Lacs de Neuchâtel et Morat vogue en eau calme. A sa tête, Jean-Luc Rouiller pilote l’entreprise depuis un an et demi. Le Fribourgeois a le sourire : cette année, la LNM devrait présenter un pourcentage de progression du nombre de voyageur à deux chiffres. De quoi permettre à la société de retrouver les chiffres noirs. Rencontre avec le capitaine des capitaines sur le lac de Neuchâtel.