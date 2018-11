Gérer le ravitaillement des barres, l’évacuation des copeaux et les liquides de coupe : ce sont quelques-unes des applications proposées par les produits de LNS. Cette firme plus que quarantenaire basée à Orvin est spécialisée dans les périphériques pour machines-outils. Elle travaille en lien étroit avec les entreprises du Jura bernois, mais aussi d’ailleurs. Elle emploie actuellement plus de 1'100 employés à travers le monde. Son président, Philippe Scemama, était notre invité jeudi dans Sorti(e) de boîte.