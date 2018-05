Le secteur de l'imprimerie est en crise mais l'entreprise de St-Imier Juillerat Chervet, elle, se porte bien. Fondée en 1975 par André Juillerat et Pierre-André Chervet, la firme poursuit son développement et sa diversification. Aujourd'hui, Juillerat Chervet emploi plus de 60 collaborateurs sur quatre sites de productions (avec La Neuveville, St-Blaise et Bévilard) et c'est Eric Brechbühl qui exerce la fonction de directeur général.

A côté des impressions de magazines, prosectus, BDs et cartes, l'entreprise a opté, en 2007, pour le champ spécialisé du packaging pharmaceutique. Les noms des clients demeureront secret, sécruité oblige, par contre ce qui est sûr, c'est que ce revers vers le domaine pharma a permis à l'imprimerie du Jura bernois de se démarquer et de poursuivre sa croissance. Le chiffre d'affaire annuel de Juillerat Chervet se monte 9 millions de francs.