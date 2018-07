Le digital, les blogs ou les réseaux sociaux permettent désormais de vivre et de générer un salaire. De plus en plus de personnes choississent de partager une passion ou plusieurs thèmes à travers une plateforme web. Le Neuchâtelois Jorge Guerreiro a créé son blog « jsbg » en 2009. A cette époque il était l’un des seuls à surfer sur cette vague et n'avait presque pas de concurrence. Les choses ont passablement évolué aujourd'hui à tel point que la tendance s'est inversée et que les influenceurs foisonnent sur la toile.

Depuis 2 ans, Jorge Guerreiro vit uniquement grâce aux activités liées à son blog. Son quotidien: partager ses passions, se rendre à divers événements mondains et parcourir le monde. Rencontre avec l'un des pionniers du blogging en Suisse.