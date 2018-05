INNOmaterials joue avec les matériaux. Le docteur Filomeno Corvasce a créé cette société en 2014. Spécialisée dans les expertises, elle s’est développée un an plus tard à Courroux en intégrant un laboratoire. Fort d’un centre de recherche et développement, les clients s’adressent à INNOmaterials pour trouver des solutions innovantes. Sur la base d’un cahier des charges, les collaborateurs s’efforcent de développer la matière qui correspond à tous leurs critères. De nombreux produits sont en élastomère, un caoutchouc synthétique, et répondent au besoin du monde horloger. Toutefois la petite structure d’INNOmaterials travaille aussi pour le secteur médical ou encore le génie civil.