La start-up neuchâteloise Hilyte a développé une batterie qui produit du courant pour alimenter une lampe ou charger un natel. Elle se veut économique et écologique. Ce produit a pour ambition de remplacer les lampes à base de kérosène plus chères, polluantes et nocives. Rencontre avec David Lambelet, ingénieur en microtechnique et cofondateur de l’entreprise.