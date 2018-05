Sport à moitié aérien et à moitié aquatique, le kitesurf est apparu dans les années 2000. Il permet de glisser sur l’eau ou la neige en utilisant une planche identique à celle de surf. Cette dernière est tractée par un cerf-volant. Le but est simple : se laisser tracter par la voile et le vent en favorisant les sensations fortes. La seule entreprise de kitesurf en Suisse est basée à La Neuveville. Gin kiteboarding est née en 2007 de l’initiative de Fabienne Kaufamann, ancienne championne du monde de kite. Quelques années plus tard, 2015, le hockeyeur et gardien du HC Bienne Jonas Hiller devient propriétaire et actionnaire de la marque.

Depuis quelques années, la discipline s’est démocratisée. Pratiqué par de nombreuses personnalités telles que Barak Obama, Jonh Kerry ou Nicolas Hulot, le kitesurf pourrait gentiment prendre la place du golf.

Nous vous proposons dans cette émission économique d’explorer et de découvrir un sport qui a le vent en poupe. /ali