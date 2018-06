Passionné par les montres et l’horlogerie depuis sa plus tendre enfance, David Gagnebin relance la marque familiale G. Gagnebin & Cie. En 2013, il entre dans le paysage de l’horlogerie suisse avec une première collection dont il confie la fabrication à des entreprises externes. Cet Imérien d’origine ne tremble pas devant le défi qu'il s'est fixé. Conscient de la concurrence qui existe dans ce domaine, David Gagnebin ne cesse d’innover en proposant des collections à thèmes, des modèles hommes et femmes et des montres d'abord automatique puis manuelles. Afin de s’assurer une bonne visibilité, la marque opte pour des ambassadeurs tels que Marco Chiudinelli ou Laura Chaplin. Aujourd’hui, soit 5 ans après son lancement G. Gagnebin & Cie compte environ 300 clients et poursuit son expension. Mais, David Gagnebin ne peut pas encore vivre uniquement de sa passion. Il décide donc d'innover dans la façon de commercialiser ses produits: il surfe sur la vague des réseaux sociaux et fixe des rendez-vous éphémères dans des pop-up stores.