Une fois n’est pas coutume, Sorti(e) de boîte a parlé de chevaux jeudi soir. Notre émission économique a accueilli Béatrice Michel, la présidente du Conseil de la Fondation pour le cheval. Une fondation qui possède trois homes pour les chevaux, poneys et ânes âgés aux Bois (Maison Rouge), aux Breuleux (Le Roselet) et à Tramelan (Jeanbrenin). L’organisme a été créé en 1958 par Hans Schwarz, un cavalier bernois passionné. Indigné par le triste sort des chevaux qui finissaient à l’abattoir et qui étaient devenus inutiles dans de nombreux secteurs, il a acheté une ferme dans les Franches-Montagnes pour y installer des animaux en fin de vie. /alr