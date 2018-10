Défendre les intérêts de l’horlogerie en Suisse et à l’étranger, suivre l’évolution des marchés et diriger la lutte contre les contrefaçons : ce sont quelques-unes des tâches de la Fédération de l’Industrie horlogère Suisse. L’institution basée à Bienne a vu le jour en 1982. Elle est dirigée par Jean-Daniel Pasche depuis 2002. Ce juriste issu d’une famille horlogère s’est passionné très tôt pour les questions liées à la propriété intellectuelle, à une époque où ce thème ne faisait qu’émerger. Il est venu partager avec nous son expérience et ses connaissances.