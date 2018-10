Inciter les entreprises à travailler sur leurs réputations afin de devenir plus attractives et par conséquent parvenir à embaucher plus facilement. C’est le pari que s’est lancé la plateforme internet Dooldy. Elle permet aux sociétés de se présenter de façon plus séduisante que sur leur propre site internet et surtout plus directe en apportant des réponses à des questions que se posent de potentiels futurs employées. Le concept se veut en phase avec la nouvelle génération pour qui seul le salaire ne compte plus. Franck Fournier et Pierre Kaléba, co-fondateurs de Dooldy seront les invités de Sorti(e) de boîte ce soir à 18h30.