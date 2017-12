Parce qu’elle était une femme, elle n’a pas pu faire les scouts. Pour la même raison, personne n’imaginait qu’elle puisse lancer et pérenniser sa propre marque de montre. Et pourtant…

Plus de 20 ans plus tard, Giselle Rufer est toujours à la tête de l’entreprise Delance et elle se bat pour que les compétences des femmes soient mieux reconnues. De retour d’un voyage en Arabie Saoudite, elle est l’invitée de notre magazine économique pour évoquer son histoire un peu folle, son entreprise et la condition de la femme en Suisse et en Arabie Saoudite.