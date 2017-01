Plus de 40’000 nouvelles entreprises sont nées l’année passée en Suisse. Un chiffre en hausse par rapport aux années précédentes, et ce malgré la crise.

Qu’est-ce qui motive ces entrepreneurs, et surtout comment maximiser les chances de succès, c’est un des thèmes de Sorti(e) de boîte cette semaine. Daniel Rüegg, directeur de Creapole, une entreprise jurassienne qui accompagne des jeunes pousses, est notre invité. On discute de sa société et de son parcours, à mi-chemin entre le public et le privé, des avantages et inconvénients à travailler dans des bureaux ouverts, entourés d’autres sociétés, et des phases essentielles à la création d’entreprises.