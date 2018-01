Crèmes, huiles et aromathérapie : une entreprise basée à Tavannes propose de créer des cosmétiques 100% naturels. Cosmaking a été fondée en 2015 grâce à Gwen Flury. Cette trentenaire, originaire du Jura bernois, a réalisé la nécessité de proposer de tels produits à la naissance de son premier enfant. Après avoir préparé des crèmes pour elle et pour sa famille, elle a choisi de lancer un site internet permettant de commander les produits bruts. Sur cette plateforme, Gwen Flury met aussi à disposition des recettes pour que chacun puisse concocter ses propres crèmes, shampoings et autres cosmétiques.