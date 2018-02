Des pièces de toutes les formes et de toutes les couleurs: c'est la marque de fabrique de Coloral. Cette entreprise neuchâteloise, basée à Serrières, existe depuis 1949. En 1982 Coloral passe en mains de la famille Storrer qui rachète ce qui reste de l'entreprise et évite la faillite. Enfin, en 2007 Cédric Storrer reprend le bébé avec deux autres associés. Cette firme traite, usine et colore des pièces en aluminium. Au total, 80% des activités de Coloral proviennent de l'industrie horlogère, 10% du domaine médical et 10% d'autres secteurs. Aujourd'hui, l'usine est divisée sur deux sites ce qui pose certains problèmes logistiques. Cédric Storrer nous a confié que des réflexions étaient en cours concernant la construction d'un nouveau bâtiment sur sol neuchâtelois.