La nature à perte de vue pour se refaire une santé. La Clinique le Noirmont surplombe le village franc-montagnard. Historiquement, la bâtisse était une institution religieuse. Depuis 1985, elle accueille la fondation qui a créé Centre jurassien de réadaptation cardiovasculaire. D’autres domaines ont depuis complété l’offre de soin, à savoir la réadaptation psychosomatique, la réadaptation musculo-squelettique et la médecine interne. En 2018, plus de 1500 patients ont séjourné deux à trois semaine au Noirmont et plus de 80% proviennent de l’Arc jurassien. Pour encadrer les patients, ils sont 170 employés.

En 2013, Martin Zuber a repris la direction de la Clinique le Noirmont. Tandis que le docteur Matthias Paul a développé depuis 2014 le secteur réadaptation musculo-squelettique. /ncp