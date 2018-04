Il est dessinateur en bâtiment, propriétaire d'un bureau d'architecture, promoteur immobilier et président du FC Sion. Christian Constantin s'est arrêté à Neuchâtel à l'occasion du 8e Salon de l'immobilier. Nous avons rencontré ce Valaisan et vous proposons son portrait-rencontre dans la première partie de l'émission. Le Salon de l'immobilier, aussi communément appelé SINE, a ouvert ses portes mercredi 25 avril et se tient jusqu'au dimanche 29. Cette année, les organisateurs ont mis sur pied une partie de Monopoly géante qui s'est jouée entre six barons de l’immobilier en Suisse romande : Christian Constantin pour le Valais, Bernard Nicod pour le canton de Vaud, Abdallah Chatila pour Genève, Damien Piller pour Fribourg, Pierre Kohler pour le Jura et Raffaello Radicchi pour Neuchâtel. Dans la deuxième partie de Sorti(e) de Boîte nous évoquerons le salon aux côtés de l’un des organisateurs : Frédéric Pont. /ali