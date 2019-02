C’est un gros paquebot qui largue les amarres ce jeudi dans Sortie de boîte. Il compte près de 1'000 employés qui travaillent jour et nuit pour venir en aide à la population. Petits bobos, maladies graves, mais aussi événements heureux sont autant de moments de vies qui animent ses couloirs et ses chambres. Vous l’aurez compris, notre émission économique ouvre les portes d’une société anonyme un peu particulière dans laquelle la santé est reine : le Centre Hospitalier Bienne. Son directeur Kristian Schneider est notre invité dès 18h30 nous parler de son entreprise et des défis que devra relever le monde médical ces prochaines années. /ast