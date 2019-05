Caisse d'Epargne Courtelary

Certaines sont internationales, d’autres cantonales, voire même régionales ou locales. Mais quelle que soit leur taille, elles sont partout. Les banques font partie de l’ADN de notre pays, et ce jeudi dans Sorti(e) de boîte nous nous intéresserons à un établissement qui a ses racines profondément ancrées dans le Jura bernois : la Caisse d’épargne de Courtelary. Nous verrons avec son directeur, Rémy Defilippis, comment elle a évolué depuis sa création par le doyen Morel en 1829, et comment elle s’adapte aujourd’hui à un marché de plus en plus globalisé. /ast