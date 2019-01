Tout a commencé par une vidéo vue sur youtube en 2009 pour Rafaelle Grosso. Le jeune Biennois découvre l'art du brassage et décide de se lancer dans l'aventure, d'abord en amateur, puis en tant que professionnel dès 2013. Il dirige aujourd'hui la brasserie Bières & co. à Corgémont, en parallèle de son activité de commercial dans les technologies informatiques. Une aventure remplie de passion mais qui comporte aussi des risques. Fin 2017, Raffaele Grosso est victime d'un grave accident de travail. Une machine bascule et déverse 200 litres de bières à près de 100 degrés sur son corps. Il était notre invité ce jeudi dans Sorti(e) de boîte pour nous parler de son entreprise, mais aussi témoigner de ce drame et de la reconstruction qui a suivi. /ast