Toute la partie électronique est réalisée à Bassecourt chez Locatis. Une entreprise qui existe depuis quelques années et qui emploie une vingtaine de personnes. Son but est de créer des cartes électroniques avec des composants qui sont choisi en fonction des besoins spécifiques du produit. Patrick Müller est co-directeur de Locatis, et Jean-Michel s’est rendu avec lui pour suivre la trace des cartes électroniques réalisée pour Alpride. Des cartes très facilement reconnaissables puisqu’elles sont rouges…