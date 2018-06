Simplifier la vie de millions de personnes : ACUBE Technology Ltd ne lésine pas sur ses objectifs. La Start-up biennoise développe actuellement une application mobile qui doit permettre de réaliser différentes actions s’en sortir son téléphone de sa poche. Pour le moment, il est question d’ouvrir des portes de garage ou des barrières de parking, mais la solution pourrait aussi servir à payer des tickets de transports publics, timbrer ou encore débloquer et configurer une station de travail dans un atelier industriel en fonction du profil de l’utilisateur. Les codirecteurs de ACUBE, David Corrêa et Pablo Molina, sont venus nous présenter leur projet.