Vote communaliste, élevage et Didier Burkhalter

La ville de Moutier joue son destin dans deux jours. Les Prévôtois diront une fois pour toute s’ils veulent rejoindre ou non le canton du Jura. Place publique vous propose dès 18h20 un décryptage des enjeux de ce vote historique mais aussi un retour sur la campagne en compagnie des chefs des rédactions de RJB et de RFJ. Il sera aussi question de l’élevage intensif d’animaux tandis qu’une halle d’engraissement pour taureaux fait beaucoup parler d’elle dans la région. Nous reviendrons enfin sur la démission du conseiller fédéral Didier Burkhalter en compagnie de deux élus sous la Coupole à Berne, Didier Berberat et Manfred Bühler.