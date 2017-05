Vote à 16 ans, Stratégie énergétique 2050 et cyclisme

Les jeunes ne participent pas assez à la vie politique et au vote. Abaisser le droit de vote à 16 ans sur demande peut-il faire remonter les statistiques ? C’est en tout cas la proposition des jeunes du PS Neuchâtelois, mesure inutile pour d’autres. On en débat ce soir dès 18h20 dans Place Publique avec Baptiste Hunkeler du PS et Nicolas Jutzet du PLR.

On reviendra également sur la stratégie énergétique 2050, à 9 jours du vote du 21 mai. On va parler de droit, de loi, et se demander si les dispositions légales suffisent pour faciliter la transition énergétique avec l'éclairage de la professeure de droit administratif Valérie Défago-Gaudin.

Enfin la sécurité de nos coureurs cyclistes est au cœur de l’actualité sportive : Christopher Froome renversé par une voiture, Michele Scarponi tué dans un accident à l’entraînement, Yoann Offredo agressé par des automobilistes. Nos coureurs sont-ils en danger ? L’ancien cycliste français Christophe Moreau et le directeur sportif du Team Humard Velo Passion Alexandre Mercier nous partageront leur exprérience.

Rendez-vous dans Place publique dès 18h20 et jusqu'à 19h00 avec Jérémie Pignard.