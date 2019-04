Votations fédérales : débat sur la RFFA

C’est une loi qui est censée apporter une solution à deux problèmes pressants : la fiscalité des entreprises et l’AVS. Place publique était consacrée mercredi à la RFFA sur laquelle les Suisses se prononcent le 19 mai. Le texte a été élaboré par le Parlement et le Conseil fédéral. Il prévoit d’abolir les privilèges fiscaux des multinationales afin de se conformer aux règles internationales. Toutes les entreprises seront désormais soumises au même régime fiscal. La plupart des cantons prévoient de baisser leur taux d’imposition pour rester concurrentiel. Ces mesures devraient engendrer des pertes de deux milliards de francs par an aux collectivités publiques. En compensation, un même montant sera versé chaque année en supplément à l’AVS. Plusieurs invités ont débattu de cet objet soumis en votation.

Nos invités pour ce débat étaient

Charles Juillard, ministre jurassien des finances

Pierluigi Fedele, membre du comité jurassien contre la RFFA

Charles Constantin, membre de la direction de la Chambre neuchâteloise de commerce et d’industrie

Dimitri Paratte, conseiller général à Neuchâtel du parti Solidarités

Serge Jubin, correspondant des Radios régionales romandes au Palais fédéral

Place publique, une émission proposée cette semaine par Alexandre Rossé.