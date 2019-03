Un an après No Billag, Damien Cottier

Il y a un an, le peuple suisse refusait de supprimer la redevance pour la radio et la télévision. Place publique vous propose dès 18h20 de revenir sur l’après No Billag et sur ce qui a changé pour les médias depuis cette votation cruciale. Nous recevrons aussi le Neuchâtelois Damien Cottier, ancien bras droit du conseiller fédéral Didier Burkhalter, et depuis trois semaines à la une des médias suisses pour avoir révélé publiquement son homosexualité.

Les intervenants cette semaine sont:

Jean-François Roth, président de la RTSR et vice-président de la SSR

Gilles Marchand, directeur général de la SSR

Philippe Zahno, président des radios régionales romandes

Damien Cottier, membre du PLR neuchâtelois et candidat à la candidature au Conseil national

Place publique, une émission proposée cette semaine par Gabriel de Weck. /gwe