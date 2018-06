Rencontre Donald Trump – Kim Jong-un, CarPostal et Coupe du monde de football

Comment analyser la rencontre historique mardi à Singapour entre le président américain et le leader nord-coréen Kim Jong-un ? Quelles attentes et quels enseignement tirer de la poigné de mains entre les deux hommes et du document commun qu’ils ont signé ? Place publique tentera de répondre à ces questions. Nous évoquerons également le scandale CarPostal qui secoue la filiale de La Poste ainsi que l’ensemble du groupe. Il sera, enfin, question de la Coupe du Monde de football en Russie qui va faire vibrer l’ensemble de la planète à partir de jeudi.

Les intervenants cette semaine sont :

- Claude Porsella, notre correspondant aux Etats-Unis

- Serge Jubin, notre correspondant au Palais fédéral

- Manfred Bühler, conseiller national UDC et membre de la commission des télécommunications

- Jean-François Donzé, secrétaire régional pour l’Arc jurassien du syndicat Syndicom

- Raffaele Poli, directeur de l’Observatoire du football CIES à Neuchâtel

Place publique, une émission proposée par François Comte, en collaboration avec Gabriel de Weck.