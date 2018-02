Réformés LGBTI, Régime financier 2021, Travail 4.0

Quelle place pour les LGBTI (Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres et Intersexes) dans les Eglises ? En tentant de répondre à cette question, le journal Réformés a mis le feu au poudre depuis plusieurs jours et déclenché une avalanche de réactions parmi les protestants romands, surtout vaudois. Mais les Eglises de la région se sont montrées plutôt discrètes jusqu’à présent. Place publique donne la parole ce mercredi soir dès 18h20 à deux de leurs représentants. Il sera aussi question de la votation sur le régime financier 2021 de la Confédération que beaucoup ignorent, et pourtant, les enjeux sont importants. Enfin, nous verrons quels sont les effets de la numérisation sur notre rapport au travail. Un sujet abordé lors d'un colloque cette semaine à l'université de Neuchâtel.