Radio DAB, Aide au suicide, Politique de la drogue

Le marché de la drogue doit être régulé par l’Etat et non les dealers. C’est la conviction de Ruth Dreifuss. L’ancienne conseillère fédérale est l’invitée du Forum Citoyens mercredi soir à Porrentruy. Elle nous accorde un entretien dans Place publique.

La Norvège a supprimé l’an dernier la FM. Les enseignements de cette décision ont été présentés cette semaine à Oslo. Une délégation suisse était sur place. On fait le point sur le développement du DAB et sur les enjeux de cette transition numérique pour les radios privées romandes.

Il sera aussi question de suicide assisté. Les pasteur(e)s sont toujours plus confrontés au phénomène au sein de leurs paroisses. Les Églises réformées de Berne, Jura et Soleure ont publié une brochure consacrée à ce sujet sensible. On en parle avec un pasteur et un théologien.

Les intervenants cette semaine sont:

Philippe Zahno, président des Radios régionales romandes

Giles Bourquin, pasteur, théologien et co-rédacteur en chef de Réformés, journal des Églises réformées romande

Stéphane Rouèche, pasteur la paroisse réformée de Diesse, Lamboing et Prêles

Ruth Dreifuss, ancienne conseillère fédéral et présidente de la commission mondiale sur les politiques en matière de drogues.

Place publique, une émission proposée par Gabriel de Weck et François Comte. /gwe